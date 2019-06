Procès Van Eyken: Silvia B. vivait avec Marc Dellea tout en étant séparée

«C’était une relation qui n’avait rien de bizarre, qui fonctionnait très bien comme ça», a expliqué Silvia B., lundi matin, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Elle doit y répondre avec son époux Christian Van Eyken, ancien député flamand, de l’assassinat de Marc Dellea, son premier mari, en 2014.

Le tribunal a débuté l’interrogatoire des prévenus par Silvia B., lundi en fin de matinée. Cette dernière a expliqué qu’elle et Marc Dellea étaient séparés depuis 2009 mais vivaient toujours ensemble au moment des faits. Elle avait entamé une relation avec Christian Van Eyken et son mari était au courant, a-t-elle expliqué.

«Marc ne voulait pas qu’on se sépare avant que notre fille ait 8 ans», a-t-elle dit, expliquant qu’elle vivait toujours en partie avec son mari pour le bien de leur fille, et également avec Christian Van Eyken.

Selon certains témoins, ce dernier se rendait parfois sur le chantier de la maison que Sylvia B. et Marc Dellea faisaient construire à Tubize.

Christian Van Eyken et son épouse Sylvia B. sont prévenus pour assassinat. Le 8 juillet 2014, Marc Dellea, 45 ans, avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken. Il avait reçu une balle dans la tête. Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête menant à Sylvia B., épouse de la victime, et Christian Van Eyken, alors patron et amant de Sylvia B.

Cette dernière était la collaboratrice parlementaire de Christian Van Eyken alors qu’il était député francophone au Parlement flamand. Les deux prévenus ont jusqu’à présent toujours nié être impliqués dans la mort de Marc Dellea.