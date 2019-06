Deux ans ferme et 15 mois avec sursis pour le vol d’une montre et d’une chaîne en or

Le tribunal correctionnel de Namur a condamné lundi deux personnes de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire belge, pour un vol avec effraction commis le 26 février dernier dans une habitation de Sambreville.

Kader N. et Gharki H. avaient dérobé une montre Uzou et une chaîne en or, avant d’être interceptés en possession des objets volés.

L’un écope d’une peine de deux ans ferme, l’autre de 15 mois avec un sursis probatoire de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive.

En effet, Kader N. avait déjà été condamné précédemment à une peine de 30 mois de prison pour recel et détention d’armes prohibées, et à une autre peine de 18 mois de prison en 2018 pour vol avec effraction. Vu cette récidive spécifique, une peine de 2 ans de prison ferme lui a été infligée.