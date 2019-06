CEB, CE1D, CESS: qui est concerné et quand auront lieu les épreuves

Épreuves certificatives externes visant à évaluer les connaissances et compétences acquises par les élèves tout au long de leur cursus scolaire, le CEB, le CE1D et le CESS arrivent à grands pas. Mais qui est concerné et quand?

Comme chaque année, ce sont plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui, d’ici la fin du mois, auront présenté leur CEB, leur CE1D ou leur CESS: autant d’épreuves certificatives externes qui, selon en fonction des niveaux d’enseignements et des matières concernées, ont pour but d’évaluer le plus objectivement possible les connaissances et compétences des élèves.

1. CEB: Certificat d’enseignement de base

* Date de l’épreuve: lundi 17, mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 juin 2019, en matinée exclusivement.

* Public ciblé: tous les élèves de 6e année primaire; ceux du 1er degré différencié de l’enseignement secondaire; ceux de l’enseignement spécialisé sur décision de l’école.

* Matières concernées: le français, les mathématiques et l’éveil.

* Critères de réussite: un résultat égal ou supérieur à 50% dans chacune des trois épreuves pour être considérée comme réussie (en cas d’échec dans l’une des matières, l’établissement scolaire a la possibilité d’attribuer le certificat sur base du dossier des élèves).

2. CE1D: Certificat d’enseignement secondaire du 1er degré

* Date de l’épreuve: vendredi 14 (français), lundi 17 (mathématiques), mardi 18 (langues modernes, épreuve écrite), mercredi 19 (sciences), du jeudi 13 au jeudi 20 (langues modernes, épreuve orale).

* Public ciblé: tous les élèves de 2e année commune et complémentaire; les élèves de 2e et 3e phases de l’enseignement spécialisé forme 3 sur demande des parents et avis du conseil de classe.

* Matières concernées: le français, les mathématiques, les langues modernes et les sciences (les autres matières font l’objet d’une épreuve interne).

* Critères de réussite: un résultat égal ou supérieur à 50% dans chacune des trois épreuves pour être considérée comme réussie (en cas d’échec dans l’une des matières, l’établissement scolaire a la possibilité d’attribuer le certificat sur base du dossier des élèves).

3. CESS: Certificat d’enseignement secondaire supérieur

* Date de l’épreuve: vendredi 14 (histoire), lundi 17 (français).

* Public ciblé: tous les élèves de 6e générale (histoire et français); tous les élèves de 6e technique et artistique de transition (histoire et français); tous les élèves de 6e technique et artistique de qualification (français); tous les élèves de 7e professionnelle (français).

* Matières concernées: l’histoire et le français.

* Critères de réussite: en cas de réussite à l’épreuve, le conseil de classe considère que l’élève a atteint la maîtrise de la compétence visée dans la discipline évaluée.