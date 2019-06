Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Le Forem qui fait le point, un imbroglio autour d’une maison abandonnée et Messmer qui réveille nos sens... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce lundi 3 juin.

1. Chômage: sortir des clichés entre Flandre et Wallonie

L’emploi est déjà régionalisé. Il ne reste au fédéral que le droit du travail et l’assurance-chômage. On va reparler de la limitation des allocations dans le temps, de la dégressivité, etc. Et on va comparer les sanctions flamandes et wallonnes envers les chômeurs. La directrice du Forem préfère s’y intéresser plutôt que les opposer.

2. La maison abandonnée appartient au ministère

Que faire de cette maison abandonnée à Villers-la-Ville? Elle menace de s’effondrer et la Commune assiste à ce triste spectacle de manière totalement impuissante. Les enfants du propriétaire ont refusé l’héritage. C’est donc le ministère des Finances qui en est devenu «l’heureux propriétaire». Imbroglio.

3. Messmer: «Avec l’hypnose, on peut décupler nos sens»

Messmer revient le mercredi 12 juin au Wex de Marche pour présenter son spectacle «Hypersensoriel». Ou quand l’hypnose réveille les cinq sens.

4. Le jury central se prépare maintenant

Si vous loupez votre rhéto en juin, et que vous ne voulez plus entendre parler de l’école, il est encore possible de présenter les épreuves via jury de la Communauté française de l’enseignement secondaire ordinaire, mieux connu sous le nom de jury central. Il est possible de s’y préparer dès maintenant.

5. Un incendie ravage un hangar à Sambreville

Dans la nuit de samedi à dimanche, un incendie s’est déclaré dans un hangar à Sambreville. Il contenait des véhicules et des pièces automobiles. Très rapidement, les pompiers se sont rendus sur les lieux. Malgré tout, les dégâts sont conséquents

6. Le fabuleux destin d’Origi

Héros de la demi-finale de la Ligue des Champions contre le Barça, le Diable rouge a validé le succès des Reds dans les ultimes minutes contre Tottenham.

Retour sur son fabuleux destin.

7. Espierres-Helchin: pas de tentation extrémiste, mais ...

En 2019 après Jésus-Christ. Toute la Flandre est occupée par le Vlaams Belang. Toute? Non: une petite commune de 2 000 habitants résiste à l’envahisseur. Lors des élections, le Vlaams Belang n’est arrivé qu’en 5e position, dans la commune à facilités d’Espierres-Helchin…

8. Aux USA, ce Verviétois travaille avec Miley Cyrus

Voici 8 ans, Maxime Quoilin s’est envolé vers New York pour se «marrer». Aujourd’hui, il enchaîne les jobs auprès de stars de l’industrie musicale.

9. Une nouvelle collection de polar belge

Trois auteurs pour trois héros littéraires. Une nouvelle collection noire voit le jour en Belgique francophone. À la manœuvre, Olivier Weyrich l’éditeur de Neufchâteau qui, depuis quelques mois, a également pignon sur rue à Bruxelles.

10. Ostende et Anvers: les deux ogres qui se disputeront le titre

Pour ceux qui en doutaient encore, Ostende et Anvers sont bien sur le toit de planète basket en Belgique. Les autres formations du royaume n’ont pas les armes pour lutter. Comme l’an dernier, Ostendais et Anversois vont donc se disputer le titre dès vendredi à la Lotto Arena. Si les Giants auront les faveurs des pronostics au vu de leur saison aboutie, les Côtiers ont néanmoins retrouvé un excellent niveau au meilleur moment.

