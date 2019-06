VIDÉO | «Tactique mesquine»: Ogier accuse Hyundai d’avoir demandé à Sordo de freiner Meeke

Au terme du rallye du Portugal remporté par Ott Tanak dimanche, le Français Sébastien Ogier a accusé le boss de leurs rivaux de chez Hyundai d’avoir mis en place une tactique antisportive pour favoriser Thierry Neuville.

Même une fois le rallye terminé, la bataille psychologique ne s’arrête jamais véritablement pour les prétendants au titre de champion du monde. À l’issue du rallye du Portugal, remporté par Tanak devant Neuville et Ogier, le pilote français a tenu de graves accusations d’anti-sportivité envers Hyundai en conférence de presse.

Le pilote de 35 ans a accusé le directeur sportif de l’équipe de Thierry Neuville d’avoir demandé à son pilote Dani Sordo de freiner Kris Meeke pour le mettre dans la poussière et ainsi favoriser Neuville. «Aujourd’hui, nous pouvons remercier une personne, c’est Dani Sordo. Une tactique mesquine était censée être mise en place mais, heureusement, il a refusé de la suivre. Je tiens cette information d’une bonne source, pas d’un pilote ou d’un copilote. On m’a dit que le ‘gentleman’Andrea Adamo lui a demandé de s’arrêter en spéciale et de repartir devant Kris Meeke. Je suis ravi que Sordo soit un super-gars et n’ait pas fait cela», a déclaré le Français.

Take a listen as @SebOgier talks tactics at the #RallydePortugal post-event press conference pic.twitter.com/218Nz5tQkW — World Rally Championship (@OfficialWRC) 2 juin 2019

Contacté par la RTBF, Andrea Adamo n’a pas voulu donner plus de crédit au fait présenté par le pilote Citroën. Également interrogé par le site Motorsport.com, le patron de l’écurie Hyundai a répondu qu’il ne commenterait pas «des accusations d’une telle bassesse».