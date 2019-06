Officiel: Felice Mazzù quitte Charleroi et sera présenté à Genk ce lundi après-midi

Après six saisons à Charleroi, Felice Mazzù va rejoindre Genk. Il sera présenté cet après-midi.

Les négociations ont été longues et fatigantes entre les différentes parties. Elles ont d’abord concerné l’aspect financier puis la composition du futur staff. Felice Mazzù souhaitait que Philippe Simonin (préparateur physique) et Samba Diawara (adjoint) l’accompagnent à Genk. Finalement, un accord a été trouvé ce lundi matin.

«Felice est le nouveau T1 idéal pour nous, a commenté le directeur sportif de Genk, Dimitri De Condé, sur le site du club. Les capacités sont bonnes: ce que Felice a fait ses 6 dernières années à Charleroi est impressionnant. La motivation est bonne: il est déterminé à réussir à Genk. Et l’ADN est bon: Felice est un guerrier, un vrai gagnant. Les supporters peuvent être rassurés, la saison prochaine, les maillots des joueurs seront trempés eux aussi.»

Après six saisons à Charleroi, Felice Mazzù quitte donc le Sporting et va relever le challenge énorme de reprendre Genk, champion en titre et qualifié pour la Ligue des champions. Il sera présenté à 16h à la Luminus Arena.