Donald Trump arrive à Londres en traitant son maire de «loser»

Donald Trump est arrivé ce lundi matin à Londres pour une visite d’État de trois jours qui s’annonce mouvementée, sur fond de déclarations fracassantes du président américain sur le Brexit ou la politique britannique.

Quelques minutes avant l’atterrissage d’Air Force One, le milliardaire républicain a donné le ton dans un tweet en qualifiant le maire de la capitale britannique, Sadiq Khan, cible depuis longtemps de ses attaques, de «loser total».

Le président américain et son épouse Melania seront accueillis au palais de Buckingham pour une cérémonie suivie d’un déjeuner avec la reine Elizabeth II, puis d’un banquet officiel dans la soirée.

Mais derrière la pompe de cet accueil, le pays est dans la tourmente avec une Première ministre conservatrice sur le départ pour avoir échoué à mettre en œuvre la sortie de l’Union européenne, trois ans après le référendum du Brexit.

Fidèle à sa réputation, le locataire de la Maison Blanche n’a pas hésité à mettre les pieds dans le plat avant son arrivée.

Une rencontre avec Boris Johnson et Nigel Farage?

Dans des entretiens avec la presse britannique, il a critiqué la manière dont Theresa May avait mené les négociations avec Bruxelles, recommandé à son futur successeur de quitter l’UE sans accord et fait de l’ex-ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, partisan d’un Brexit dur, son champion pour la remplacer.

Il a aussi tressé des lauriers au populiste Nigel Farage, leader du Parti du Brexit qui a raflé la mise aux élections européennes.

Avant de traverser l’Atlantique, Donald Trump a déclaré qu’il «pourrait rencontrer» les deux hommes, avec qui il a de «très bonnes relations». «Ils souhaitent une rencontre. Nous verrons ce qu’il en sera», a-t-il lancé.

Jeremy Corbyn, le chef du Labour, principal parti d’opposition britannique, a qualifié les commentaires de Donald Trump d’«ingérence inacceptable dans notre démocratie».

Le maire de Londres dans le viseur

Ce lundi matin, c’est le maire de Londres qui a une nouvelle fois été la cible des tweets vengeurs du président.

«Sadiq Khan […] a fait des commentaires «méchants»» concernant le président des États-Unis, a tweeté Donald Trump, estimant que ce «loser total» ferait mieux de se concentrer sur la lutte contre la criminalité à Londres.

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!