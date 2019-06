Un train bloqué depuis 1 h 30 à Jemelle

A nouveau un train à l’arrêt sur la ligne 162. Le train de 8h04 au départ de la gare d’Arlon est à l’arrêt depuis plus d’ 1h30 à Jemelle. 150 personnes sont à bord.

« Cela commence à faire long avec la chaleur. Il n’y a pas d’eau. Si les passagers restent calmes, on sent de l’impatience. Des étudiants ont des examens, une dame enceinte souffre de la chaleur. Les gens se sentent pris en otage. Et on ne comprend pas pourquoi on n’est pas dépanné. On se sent seul», dit un utilisateur.

Le porte-parole de la SNCB, Vincent Bayer n’était pas au courant du problème et assure qu’une équipe de dépannage est en route d’Arlon ainsi que Sécurail de Libramont avec des réserves d’eau.

Il ne peut à l’heure actuelle donner des infos sur les délais pour reprendre le convoi.