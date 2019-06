Delfine Persoon prête à déposer réclamation «mais sans grand espoir»

«Oui, nous allons déposer réclamation. Même si cela ne servira sans doute à rien», a confirmé Delfine Persoon, très marquée, portant des lunettes de soleil et une casquette sur la tête, ce lundi matin à son retour le sol belge, à Zaventem.

+ A LIRE AUSSI | Persoon mise K.-O. par les juges: «Sur mon CV, il est mis que j’ai perdu»

L’ex-championne du monde WBC des poids légers (-61,235 kg) était visiblement toujours dévastée par la décision à ses yeux, mais pas seulement, injuste et même scandaleuse, des juges de son combat de samedi contre l’Irlandaise (qui vit aux États-Unis) Katie Taylor, au Madison Square Garden de New York.

«On nous a empêché d’écrire une grande et tellement belle page de l’histoire de la boxe», fulminait encore la Sportive belge de l’année 2015. «Aujourd’hui tout le monde a vu et tout le monde sait que c’est une honte. Mais qui s’en souviendra encore dans quelquées années, à la lecture de mon palmarès où ce championnat figurera dans la colonne de mes défaites (jusqu’à présent très rares, NDLR)».

Déclarée gagnante aux points (95-95, 96-94 et 96-94), Taylor détient en effet à présent toutes les ceintures (WBO, WBA, IBF et WBC) de la catégorie.

Elle a plus ou moins laissé entendre qu’elle était prête à accorder une revanche «mais pas trop vite» (en septembre, ou en octobre) à Persoon, qui n’a pas l’air d’accorder beaucoup de crédit, sinon aucun, à cette vague promesse.

« Ce qu’on va faire maintenant, c’est bien sûr porter réclamation. Mais sans grand espoir car le poids de la boxe belge ne pèse pas lourd dans les instances. »

«Ce qu’on va faire maintenant, c’est bien sûr porter réclamation, a-t-elle confié dans l’avion. Mais sans grand espoir car le poids de la boxe belge ne pèse pas lourd dans les instances. Maintenant tant mieux si on arrive à bouger un peu les lignes dans ce domaine. Mais avec mon entraîneur on va aussi tranquillement analyser ce combat séquence par séquence, afin d’avoir tous les arguments pour présenter un dossier inattaquable. J’avais dit avant mon départ pour New York que si ne gagnais pas par k.o les juges ne m’accorderaient jamais la victoire, et c’est malheureusement exactement ce qui s’est passé. J’aurais dû en finir avant la limite. J’ai d’ailleurs été tout près d’y parvenir au dernier round…»

A 34 ans, et après cette deuxième défaite en 45 combats, Delfine Persoon envisage-t-elle d’arrêter sa carrière?

«A mes yeux ce n’est pas une défaite», répond-elle. «Je m’accorde une ou deux semaines de réflexion pour décider de la suite. Pour beaucoup je n’avais aucune chance, mais j’ai prouvé, et je me suis prouvée le contraire…», conclut-elle.