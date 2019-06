Un quatrième centre de données à 600 millions d’euros pour Google à Baudour

Alors que la construction de son troisième data center belge est toujours en cours, Google annonce ce lundi la construction prochaine du quatrième sur son site de Baudour (Saint-Ghislain). Ce dernier devrait être opérationnel en 2021.

1,6 milliard d’euros. C’est le montant total des investissements effectués en Belgique par Google. Des investissements essentiellement concentrés à Saint-Ghislain, dans le zoning de Baudour où Google a acquis 90 ha de terrain et où il construit depuis 2009 des centres de données permettant de stocker les milliards de données numériques transférées via ses différents services (Gmail, Youtube, etc.)

En ce moment, Google est occupé par la construction un brin chahutée par l’inspection sociale d’un troisième data center, qui doit être opérationnel à la fin de l’année. Mais Google n’a pas attendu la fin de ce chantier pour annoncer la construction d’un quatrième outil de la sorte, qui coûtera lui 600 millions d’euros, soit plus du double que le data center actuellement en construction.

En 2018, parallèlement à la construction du troisième data center, Google avait annoncé celle d’une nouvelle centrale solaire pour un coût de 3 millions d’euros, générant chaque année 2,8 mégawatts d’énergie renouvelable propre sur le site du data center de Saint-Ghislain. Le 4e centre de données devrait être prêt, selon Google, à l’horizon 2021.

350 employés à Saint-Ghislain

Le premier data center de Google en Europe a ouvert ses portes en 2009 à Saint-Ghislain. Il s’agissait du premier data center de Google au monde à fonctionner entièrement sans réfrigération, en utilisant un système de refroidissement par évaporation. Celui-ci puise les eaux usées du canal industriel tout proche du site et réduit ainsi la consommation globale d’énergie.

+ Pourquoi Google s’est installé à Saint-Ghislain ?

L’ensemble du site de Google à Saint-Ghislain emploie actuellement quelque 350 personnes à temps plein ainsi que des sous-traitants, soit des ingénieurs en informatique, des ingénieurs électriciens et mécaniciens, des agents de sécurité, du personnel de maintenance des installations. Google a souligné que ces chiffres «n’incluent pas les ouvriers de la construction qui construisent de nouveaux centres de données ou rénovent des installations existantes.»

Selon un rapport publié par «Copenhagen Economics» en juin 2015 et évoqué par Google, la société a investi 775 millions d’euros dans la construction et l’exploitation du centre de données de 2007 à 2014. Ces investissements ont permis de créer 1 500 emplois locaux en moyenne par an durant la même période et de soutenir une activité avec un impact économique de 900 millions d’euros pour le PIB belge.