VIDÉO | NBA: L’entraîneur de Golden State appelle à changer les lois sur les armes à feu

En enfilant un t-shirt à visée politique, l’entraîneur des Golden State Warriors Steve Kerr a appelé dimanche au contrôle des armes à feu après une nouvelle fusillade aux États-Unis.

Le sport est également vecteurs de messages politiques, et Steve Kerr l’a bien compris. L’entraîneur des Golden State Warriors a profité de la conférence de presse avant la deuxième manche de la finale NBA face à Toronto pour se positionner par rapport aux armes à feu.

Le coach des champions en titre avait enfilé un t-shirt portant la mention «Vote For Our Lives». Et ce, deux jours seulement après une nouvelle fusillade ayant fait 12 morts en Virginie. «Oui, cela a tout à voir avec le drame de Virginia Beach, et toutes ces familles, tous ces gens qui sont dévastés, a expliqué Steve Kerr. Ce t-shirt rappelle que le seul moyen de sortir de ce bazar est de voter pour les gens qui voudront changer les lois sur les armes dans notre pays.»

«La jeune génération, celle de la ‘March for our lives’, m’a vraiment inspiré. Je leur apporte donc mon soutien, ainsi qu’à tous les jeunes, et j’espère que nous pouvons changer les choses pour pouvoir se promener dans ce pays sans avoir peur de se faire tirer dessus», a-t-il ajouté.

Après la victoire des siens 109-104 à Toronto, le technicien de 53 ans arborait à nouveau ce t-shirt en conférence de presse post-match.