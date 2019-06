Deux ex-candidats de Koh-Lanta se passent la bague au doigt, Denis Brogniart les félicite

Denis Brogniart leur adresse un message depuis le Pacifique

Invité mais retenu sur le tournage de la nouvelle saison de Koh-Lanta, Denis Brogniart a malgré tout tenu à adresser tous ses vœux de bonheur aux jeunes mariés et futurs parents dans un message vidéo diffusé durant la noce, ainsi que dans nu Tweet. «Vraiment très heureux pour vous Jesta et Benoît. Concrétisation de votre amour avant l’arrivée très vite du petit Juliann. Je vous embrasse fort les aventuriers. Vous avez décidé de vous marier et la sentence est irrévocable», a-t-il plaisanté.