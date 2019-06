20.000 personnes au Cinquantenaire pour le Festival de l’Environnement

20.000 personnes ont participé dimanche au festival de l’Environnement et à la fête du vélo au parc du Cinquantenaire. Par ailleurs, la journée famille Breugel au Coudenberg a attiré 1350 curieux.

Quelque 20.000 personnes ont participé, ce dimanche, au festival de l’Environnement et à la fête du vélo organisés dans le parc du Cinquantenaire, s’est félicité en soirée Bruxelles environnement.

Le festival avait débuté vendredi soir à Tour & Taxis avec la «Happy Ears party», une battle de DJs «silencieuse» à laquelle ont assisté, par casque interposé, quelque 200 personnes.

Le samedi, c’est un «hackaton» - une journée spéciale de co-création pour voir comment intégrer l’économie circulaire, les villes intelligentes, les plateformes coopératives ou le zéro déchet dans notre quotidien - qui avait été organisé. Il a réuni une cinquantaine de personnes.

Quant à la traditionnelle fête de l’environnement, elle a pris ses quartiers ce dimanche autour de la fontaine du Cinquantenaire et a réuni une foule nombreuse qui a pu déambuler, sous le soleil, au gré des stands et des animations axées sur le climat, l’alimentation (Good Food), le Zéro Déchet, la nature en ville et les «générations durables», le thème de cette année. Les visiteurs ont notamment pu s’initier à la transformation de vêtements, à la méditation, à la fabrication de légumes lacto-fermentés ou encore à l’utilisation de couches lavables.

Enfin, pour célébrer le Grand Départ du Tour de France à Bruxelles, la fête du vélo a également eu lieu au Cinquantenaire ce dimanche, à la veille de la journée mondiale dédiée à la petite reine.