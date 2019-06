La France bat la Bolivie en amical avant un déplacement en Turquie

La France a battu la Bolivie (2-0) en match amical grâce notamment au 29e but en Bleus d’Antoine Griezmann, ce dimanche, à Nantes, avant son déplacement en Turquie en qualifications à l’Euro 2020.

Thomas Lemar a ouvert la marque à la 5e minute avant qu’Antoine Griezmann ne double la mise pour les Bleus (43e), inscrivant son 29e but en équipe de France. Soit un de plus que Youri Djorkaeff, le plaçant à la 8e place des meilleurs buteurs bleus de tous les temps.

«Ce match-là servait à cela aussi, pour répéter nos gammes en vue de l’objectif prioritaire qui est ce match du 8 (juin), estimait Didier Deschamps à la fin de la rencontre. La maîtrise on l’a eue, la qualité aussi, il a juste manqué à mon goût un peu d’efficacité par rapport au nombre d’occasions. Le groupe sait exactement notre objectif et ça passait par un match maîtrisé comme on l’a fait ce soir.»