VIDÉO | Le nouveau chef-d’œuvre de Zlatan Ibrahimovic en MLS

L’attaquant suédois du Los Angeles Galaxy Zlatan Ibrahimovic a marqué un but spectaculaire d’un superbe retourné acrobatique dimanche mais son équipe s’est inclinée de nouveau (2-1) à domicile dans le Championnat nord-américain (MLS).

Du haut de ses 37 ans, l’ancien international suédois Zlatan Ibrahimovic se porte toujours aussi bien.

Actif depuis un an à Los Angeles, le buteur a sorti un nouveau chef-d’œuvre ce week-end contre New England: un retourné acrobatique dont lui seul a le secret.

Ce but, son 11e de la saison, inscrit à la 84e minute, n’a toutefois servi à rien puisque le Galaxy était mené après des buts pour New England de Cristian Penilla (45) et de Teal Bunbury (60).

«Ibra» a poussé jusqu’au bout mais n’a pas réussi à arracher le nul malgré un tir de son coéquipier Diego Polenta repoussé par la transversale dans le temps additionnel.

Ce revers est un nouveau coup d’arrêt pour la franchise californienne qui a perdu six de ses huit derniers matches, dont les trois derniers à domicile.

Le Galaxy reste 2e de la conférence Ouest (28 pts) mais accuse désormais neuf points de retard sur son voisin et grand rival, le Los Angeles FC, leader avec 37 points.

Cette rencontre, la dernière avant une pause de trois semaines en raison de la Gold Cup, la compétition-phare de la zone Concacaf, marquait le retour dans le stade du Galaxy de Bruce Arena.

L’ancien entraîneur de la franchise californienne, avec qui il a été sacré trois fois champion MLS, et ex-sélectionneur des États-Unis est depuis deux semaines entraîneur et directeur sportif de New England, avant-dernier de la conférence Est avec 16 points.