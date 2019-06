Le Hellas Vérone déjà de retour en Serie A

Un an après sa relégation, le Hellas Vérone va évoluer en Serie A la saison prochaine, grâce à sa victoire en barrages contre Cittadella.

Un an après sa relégation en Serie B, le club italien du Hellas Vérone, auteur d’une «rimonta» devant 25.248 spectateurs, dimanche au Stade Marc Antonio Bentegodi, va de nouveau évoluer en Serie A la saison prochaine, grâce à sa victoire en barrages contre Cittadella. Comme il y a deux ans...

Défaits 2-0 au match aller où ils avaient manqué de réussite, les champions d’Italie 1985 -et 5e de Serie B au terme de la saison régulière- ont renversé la vapeur.

Ils se sont en effet imposés 3 buts à 0 grâce à des goals signés Mattias Zaccagni (27.), Samuel Di Carmine (69.) et Karim Laribi (83.), pour rejoindre Brescia et Lecce, champion et vice-champion de la Serie B, dans l’ascenseur pour la Serie A.

Cittadella a fini la rencontre à neuf après les exclusions de Luca Parodi (62.) et Federico Proia (77.).

Empoli, Frosinone et Chievo Vérone descendent par contre en Serie B.