Une femme grièvement blessée dans un incendie à Blankenberge, l'immeuble évacué

(Belga) Une femme a été grièvement blessée dans un incendie qui a démarré dans un appartement à Blankenberge, à la côte belge. Les jours de la victime ne sont pas en danger.

L'incendie s'est déclaré au quatrième étage du bâtiment vers 21h45. Les pompiers se sont déplacés et ont rapidement maîtrisé les flammes. L'immeuble a été évacué et les résidents ont été accueillis dans un centre du CPAS non loin. A leur arrivée dans l'appartement les pompiers ont découvert une femme inanimée. Une heure après le début de l'incendie, les services d'urgence cherchaient toujours à la réanimer. Les dégâts sont limités car les flammes ne se sont pas propagées hors de l'appartement. Les circonstances précises de l'incident doivent être déterminées. (Belga)