Trafic routier très dense en provenance de la côte: de gros bouchons sur la E40

Le trafic routier de la côte vers l’intérieur du pays est dense dimanche soir, indique le centre flamand du trafic.

Les premiers bouchons se sont formés dimanche vers 16h00 sur l’A18 entre La Panne et Jabbeke où des travaux sont en cours.

À 19h00, le trafic était très dense sur l’E40. Les automobilistes roulent en accordéon sur une distance de 30 km entre Jabbeke et Aalter. Les automobilistes doivent compter sur une heure de plus de temps de parcours sur ce tronçon. Des bouchons en accordéon se sont aussi formés autour de Gand.

Le trafic est également très important sur l’E403 entre Bruges et Torhout et sur l’A11/E34 entre la côte et Maldegem.