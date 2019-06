Une rare sortie pour les géants des croisés tournaisiens en Seine et Marne

Les Tournaisiens étaient à Souppes-sur-Loing pour l’inauguration du Parc médiéval... Com.

Les géants des croisés ont représenté Tournai lors de l’inauguration du nouveau parc médiéval des sources à Souppes-sur-Loing, en Seine et Marne.

Il est rare que Léthalde et Engelbert, du moins les géants les représentant, quittent leur bonne vieille ville de Tournai pour se rendre à l’étranger.

Il étaient, ce dernier week-end, les invités d’honneur lors des cérémonies inaugurales du tout nouveau Parc médiéval des sources à Souppes-sur-Loing, une ville d’environ 5500 habitants située dans le département de Seine et Marne, à un peu moins de 330 km de Tournai. Une localité dont il a été beaucoup question dans les médias en 2016, quand son parc animalier a été contraint de fermer ses portes suite à des inondations très importantes. Plusieurs animaux s’étaient alors noyés. Les croisés à Souppes sur loing Com.

C’est d’ailleurs sur les vestiges de ce parc qu’a été concrétisé le projet collaboratif du Parc médiéval des sources créé par un collectif de passionnés du Moyen-Âge et la commune de Souppes-sur-Loing.

Si les Croisés tournaisiens ont été invités à se prêter aux réjouissances, ce n’est pas tout à fait un hasard. D’une part, parce que le président de la Compagnie du Serment d’el Bancloque, Jean-Jacques Selen, a des membres de sa famille qui habitent cette région. Mais aussi et surtout parce que le sculpteur qui, en 2013, a réalisé les nouvelles têtes des croisés est originaire de cette ville. L’artiste en question, Julien Barthélemy, a été élève à Saint-Luc et à l’Académie des Beaux-Arts de Tournai, ce qui explique aussi ses liens particuliers avec la cité scaldéenne. Les croisés en ont profité pour découvrir la région de Souppes-sur-Loing qui est magique, si l’on en croit Grégory Dinoir, l’un des membres de la Compagnie du Serment d’el Bancloque. Com.

Ce genre de sortie met également un peu de beurre dans les épinards de la Compagnie du Serment d’el bancloque qui vit sans subside, mais qui finance actuellement la confection du nouveau géant, Clovis, qui sera dévoilé la veille des Cortèges en septembre.

Le Tournaisiens présents à Souppes-Sur-Loing ce week-end en ont également profité pour tisser des liens avec les organisateurs des médiévales, lesquels se disent déjà fort intéressés de venir dans la Cité des cinq clochers si une manifestation relative à cette époque devait s’y tenir. Outre cela, la région de Seine et Marne possède des atouts touristiques que les autochtones sont prêts à faire découvrir aux Tournaisiens qui viendraient dans le coin...