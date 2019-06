De Bruyne et Vertonghen dans la sélection de l’équipe de la Ligue des Champions

Kevin De Bruyne (Manchester City) et Jan Vertonghen (Tottenham) ont été retenus dans la liste de vingt joueurs ayant animé la Ligue des Champions. Le sélectionneur fédéral Roberto Martinez faisait partie des connaisseurs ayant établi la sélection.

Liverpool, qui s’est imposé samedi 2-0 face à Tottenham, sera représenté par Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson et Sadio Mané. Outre Vertonghen, Moussa Sissoko et Lucas Moura ont été retenus pour les Spurs.

