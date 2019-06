Richard Carapaz remporte le 102e Tour d’Italie, Haga gagne le chrono final devant deux Belges

L’Equatorien Richard Carapaz (Movistar) a remporté le 102e Tour d’Italie, qui s’est terminé dimanche par un contre-la-montre de 17 kilomètres à Vérone, gagné par l’Américain Chad Haga (Sunweb).

Haga s’est imposé dans cette 21e et dernière étape en 22.07, 4 secondes de mieux que Victor Campenaerts (Lotto Soudal), 2e. Thomas De Gendt (Lotto Soudal) a terminé 3e de l’étape à 6 secondes.

Richard Carapaz, 26 ans, s’était emparé du maillot rose après sa victoire dans la 14e étape et ne l’a plus cédé depuis. Il avait aussi enlevé la 4e étape.

Le classement final de ce Tour d'Italie 2019 avec la victoire finale de Richard Carapaz devant Vincenzo Nibali et Primoz Roglic. Les Movistar auront dominé ce #Giro, avec Landa 4e. Déception pour Lopez et Yates, 7 et 8. Sivakov, prometteur, 9e. pic.twitter.com/XgVXZA3Xlf