VIDÉOS | Les Red Lions partagent face à l’Allemagne et perdent le point bonus aux shoot-outs

Menés de deux buts d’écart avant le dernier quart-temps, les Red Lions ont réussi à néanmoins partager 4-4 avec l’Allemagne (FIH-5), dimanche à Anvers, à l’occasion de leur 8e rencontre de Pro League.

Les champions du monde et N.1 mondiaux ont par la suite perdu le point de bonus, s’inclinant 3-4 aux shoot-outs. Toujours invaincus depuis 17 rencontres depuis le mois de juillet 2018, la Belgique est toutefois à nouveau dépassée par l’Australie au classement de la compétition rassemblant les huit meilleures nations mondiales.

Les buts belges ont été inscrits par Tanguy Cosyns (21e et 54e), Simon Gougnard 29e et Alexander Hendrickx (55e pc).

Egalement contre l’Allemagne (FIH-5), les Red Panthers (FIH-13) disputeront plus tard dans l’après-midi leur 10e des 16 rencontres programmées en phase régulière de cette Pro League.

Lions et Panthers défieront ensuite à domicile, toujours à Anvers, le samedi 8 juin les Pays-Bas dans deux matchs du plus haut niveau.

Les messieurs dans un premier remake de la finale de Coupe du monde face à la deuxième nation mondiale et championne d’Europe en titre, et les dames contre les championnes d’Europe et du monde en titre et leaders incontestables de la compétition.

Les Belges affronteront encore les Oranje le dimanche 9 juin à Bois-Le-Duc (s-Hertogenbosch), puis les Allemands à Krefeld le 12. Ils recevront la Nouvelle-Zélande le 16, l’Australie le 19 et l’Argentine le 23.

Terminer dans le top quatre leur vaudrait un ticket pour la phase finale à Amsterdam fin juin.