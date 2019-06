Roland-Garros: Federer ne fait qu’une bouchée de Mayer et file en quarts sans perdre un set

Roger Federer, de retour à Roland-Garros pour la première fois depuis 2015, s’est qualifié en vitesse pour les quarts de finale en écartant l’Argentin Leonardo Mayer (68e) en trois sets (6-2, 6-3, 6-3) en un peu plus d’1h40 min dimanche.

Le Suisse aux vingt couronnes record en Grand Chelem affrontera son compatriote Stan Wawrinka (28e) ou le jeune Grec Stefanos Tsitsipas (N.6) pour une place dans le dernier carré.

