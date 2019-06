Plus de trains entre Hennuyères et Braine-le Comte sur la ligne Bruxelles-Mons

Le trafic des trains a été interrompu dimanche matin entre Hennuyères et Braine-le-Comte, sur la ligne 96 entre Bruxelles et Mons, à cause d’un véhicule sur les voies, indique Infrabel, la société gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.

Les trains feront un long détour et la SNCB va mettre en place un service de bus pour desservir les gares locales.

La situation est bloquée depuis 7h15 environ. Et Infrabel ne dispose pour le moment d’aucune prévision de rétablissement du trafic à cet endroit.

Les trains circulant sur la ligne Bruxelles-Mons doivent dès lors faire un «grand détour», prévient la société ferroviaire. La SNCB va, de son côté, mettre en place un service de bus pour desservir les gares locales.