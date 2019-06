«Maintenant il faut savourer» jubile Origi, buteur pour Liverpool

Les réactions des joueurs de Liverpool fusent après leur sacre en Champion’s League samedi soir.

Divock Origi a inscrit le second but de Liverpool, qui a battu Tottenham 2-0 en finale de la Ligue des champions samedi à Madrid. Le Diable Rouge est ainsi devenu le deuxième joueur belge à trouver le chemin des filets en finale de la C1 après Yannick Carrasco en 2016.

«C’est incroyable, on l’a fait tous ensemble, les fans étaient magnifiques, l’équipe s’est battue», a déclaré Divock Origi au micro de RMC Sport. «On savait que ça allait être dur, il faisait chaud. On a tout fait pour gagner et c’est spécial, c’est émotionnel. J’ai pas trop compris, c’est un moment spécial, que je ne vais jamais oublier. C’était important pour nous, pour l’équipe, pour le club, pour la ville. Maintenant il faut savourer, il faut profiter. Il (Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, NDLR) est comme ça, c’est un homme passionné, on le voit maintenant encore».

«Une victoire sensationnelle» de Liverpool, exclame Klopp

La troisième fut la bonne pour Jürgen Klopp. Après deux finales européennes perdues, l’entraîneur allemand de Liverpool a mené les Reds au titre européen samedi à Madrid, où Liverpool a battu Tottenham 2-0 en finale de la Ligue des champions.

«Le match était difficile, ça couronne toute la saison. Ils ont joué leur meilleur football, ces joueurs. On a un gardien qui a fait des parades formidables. C’est sensationnel cette victoire. Je suis très heureux que ce soit mes joueurs. Ce soir, c’est la meilleure soirée», a déclaré Jürgen Klopp à RMC Sport.

Salah «ravi» après le sacre de Liverpool

«Tout le monde est content maintenant», a dit Mohamed Salah, attaquant et buteur sur penalty de Liverpool, après la finale de la Ligue des champions. «Je suis ravi d’avoir joué ma deuxième finale d’affilée et d’avoir finalement joué 90 minutes. Tout le monde a fait de son mieux aujourd’hui. Il n’y a pas eu de grande performance individuelle aujourd’hui. Toute l’équipe a été incroyable. J’ai fait beaucoup de sacrifices pour ma carrière, venir d’un petit village pour aller au Caire, et être un Égyptien à ce niveau, c’est incroyable pour moi.»

«Dès que le match s’est fini, il y a eu beaucoup d’émotions», dit pour sa part Fabinho. «Je voulais pleurer, je voulais sauter. On va fêter toute la soirée et profiter de ce moment parce que le club a beaucoup attendu pour ce moment, les supporters aussi, donc on le mérite.»

«Ça été un long chemin mais on a jamais baissé les bras», indique Sadio Mané. «On savait que ce serait difficile, on a essayé et on a été récompensé. Je suis vraiment ému. C’est de l’émotion et de la joie. Je ne peux même pas le décrire, je suis juste fier et heureux. Je sais qu’aujourd’hui tout le Sénégal est devant le rectangle (le poste de télévision, NDLR), ils regardent le match. Ce n’est pas évident mais c’est un exemple, il faut y croire jusqu’au bout. Il faut toujours croire en ses rêves: il y a beaucoup de jeunes et je leur souhaite le meilleur, il y aura d’autres Sénégalais à réaliser cet exploit. Je suis juste un homme et, comme je viens de le dire, c’est exceptionnel. Tout le monde, tous les footballeurs ont envie de gagner ça. À tous, je leur souhaite bonne chance et je pense qu’il y aura d’autres Africains qui vont la gagner.»