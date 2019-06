Ligue des champions - Messi meilleur buteur pour la 6e fois, Origi et Mertens meilleurs buteurs belges

(Belga) Avec douze buts, Lionel Messi termine meilleur buteur de la saison en Ligue des champions pour la sixième fois, tandis que Mohamed Salah, qui a ouvert le score en finale samedi, porte son total à cinq buts. Avec trois buts, Divock Origi, auteur du second but de Liverpool en finale, et Dries Mertens (Naples) sont les meilleurs buteurs belges de la Ligue des champions 2018-2019.

Messi, éliminé avec le FC Barcelone en demi-finales cette saison, par Liverpool justement, reste le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 112 buts, derrière Cristiano Ronaldo et ses 126 unités. Sur l'exercice 2018-2019, Messi, également lauréat du soulier d'or pour la sixième fois, devance le Munichois Robert Lewandowski, qui a inscrit huit buts. La troisième marche du podium est occupée par un quatuor de buteurs composé de Sergio Agüero (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), Moussa Marega (Porto) et Dusan Tadic (Ajax Amsterdam), auteurs de six buts. Buteur sur penalty dès la deuxième minute, l'Egyptien Mohamed Salah, qui est devenu le deuxième buteur le plus rapide en finale de la C1, termine l'exercice 2018-2019 à cinq buts. (Belga)