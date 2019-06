Ligue des champions - Liverpool troisième club le plus titré en C1, derrière le Real et l'AC Milan

(Belga) Liverpool, qui a remporté la Ligue des champions en battant Tottenham 2-0 en finale samedi à Madrid, est devenu, avec six victoires, le troisième club le plus titré de l'histoire de la C1.

Avant la finale 2019, les Reds partageaient cette troisième place avec le Bayern Munich et le FC Barcelone, cinq fois champions d'Europe. Avec une sixième victoire en C1, après celles de 1977, 1978, 1981, 1984 et 2005, le club anglais s'installe seul à la 3e place, derrière l'AC Milan (7 victoires) et le Real Madrid (13 victoires, la dernière l'année passée face à Liverpool). C'est la 13e victoire d'un club anglais en C1. Les Anglais sont à la 2e place du classement par pays, derrière l'Espagne (18 victoires) et devant l'Italie (12 victoires). Suivent l'Allemagne et les Pays-Bas (7), le Portugal (4) et l'Ecosse, la France, la Roumanie et l'ex-Yougoslavie (1).