Ligue des champions - Bilan des Belges en finale de Coupe d'Europe avec un club étranger

(Belga) Liste des joueurs belges ayant disputé la finale d'une coupe européenne de football avec un club étranger, après la finale de la Ligue des champions, qui a opposé Tottenham (Toby Alderweireld, Jan Vertonghen) et Liverpool (Simon Mignolet, Divock Origi) samedi soir au Wanda Metropolitano de Madrid:

. Vainqueurs: Coupe des champions/Ligue des champions: 1988: Eric Gerets (PSV Eindhoven/P-B) 2013: Daniel Van Buyten (Bayern Munich/All) * 2015: Thomas Vermaelen (FC Barcelone/Esp) * 2019: Divock Origi (Liverpool/Ang) + 2019: Simon Mognolet (Liverpool/Ang) * Coupe de l'UEFA/Europa League: 1997: Marc Wilmots (Schalke 04/All) 2002: Pieter Collen (Feyenoord/P-B) * 2008: Nicolas Lombaerts (Zenit Saint-Pétersbourg/Rus) * 2012: Thibaut Courtois (Atletico Madrid/Esp) 2013: Eden Hazard (Chelsea/Ang) * 2017: Marouane Fellaini (Manchester United/Ang) 2019: Eden Hazard (Chelsea/Ang) Coupe des Vainqueurs de Coupes: 1993: Georges Grün (Parme/Ita) . Finalistes: Coupe des champions/Ligue des champions: 1987: Jean-Marie Pfaff (Bayern Munich/All) 2010 et 2012: Daniel Van Buyten (Bayern Munich/All) 2014: Thibaut Courtois et Toby Alderweireld (Atletico Madrid/Esp) 2016: Yannick Carrasco (Atletico Madrid/Esp) - 1 but 2018: Simon Mignolet (Liverpool/Ang) * 2019: Jan Vertonghen (Tottenham/Ang) 2019: Toby Alderweireld (Tottenham/Ang) Coupe de l'UEFA/Europa League: 1992: Enzo Scifo (Torino/Ita) 1995: Georges Grün (Parme/Ita) * 2003: Joos Valgaeren (Celtic Glasgow/Eco) 2016: Simon Mignolet, Divock Origi, Christian Benteke (Liverpool/Ang) * = n'ont pas joué la finale + = a marqué en finale. (Belga)