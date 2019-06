VIDÉO | Tournai n’oublie pas le génocide rwandais, 25 ans après…

À l’initiative de l’ASBL Ibuka, on commémorait, ce samedi à Tournai, le génocide commis en 1994 au Rwanda. Pour ne pas oublier, mais aussi pour réclamer que Justice soit faite…

«Ibuka» signifie «Souviens-toi» en Kinyarwanda. C’est aussi le nom d’une ASBL fondée à Bruxelles en août 1994, regroupant les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 (et qui coûta la vie à 800 000 personnes), les proches des victimes ainsi que toutes les personnes soucieuses de la mémoire des victimes et du sort des rescapés de ce génocide. L’ASBL a également pour objectif d’appuyer toute initiative visant à retrouver et à juger les responsables de ce génocide et à lutter constamment contre la banalisation et le négationnisme de ce type de massacre, au Rwanda et dans le monde. Des flambeaux ont été allumés avant le départ de la marche... EdA

Au fil du temps, l’association a ouvert des antennes un peu partout en Belgique, et notamment à Tournai, où se tenaient les commémorations de ce samedi. Celles-ci ont débuté par une marche qui partait du Palais de Justice pour rejoindre l’hôtel de ville de Tournai. Là où se tenait une cérémonie officielle en présence du bourgmestre, Paul-Olivier Delannois, du premier secrétaire de l’ambassade du Rwanda en Belgique, Gustave Ntwaramuheto, des représentants d’Ibuka, dont la responsable de l’antenne tournaisienne, Hamida Rwamuhama et plusieurs rescapés du génocide.

Le premier a notamment évoqué en ces termes la mémoire de Bruno Méaux, tué au Rwanda à cette période: «dans votre magnifique pays, l’horreur se produisit très rapidement grâce à la funeste planification mise en place par les extrémistes et proches d’Habyarimana, coûtant au passage la vie à dix paracommandos belges sous la bannière de l’ONU. Parmi eux, se trouvait l’infortuné Bruno Méaux, ce jeune caporal tournaisien qui était en mission de paix et perdit aussi la vie dans des conditions atroces. J’ai bien évidemment une pensée pour lui et pour sa famille…»

Il est important de se souvenir et, surtout, d’éduquer…

Et Paul-Olivier Delannois de rappeler qu’à l’heure où les agressions à caractère ethnique se multiplient dans certaines région d’Europe: «notre monde devient de plus en plus intolérant et la violence envers les minorités en raison de ce qui touche à leur identité, que ce soit leur orientation philosophique, religieuse, sexuelle ou autre, se manifeste sur notre planète, y compris sur le continent européen… Plus que jamais, la mémoire des horreurs engendrées par des êtres humains doit être entretenue et l’éducation des plus jeunes générations est nécessaire.»