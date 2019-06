Footgate: Malines restera en D1B, Waasland-Beveren blanchi

La Commission des litiges a condamné le KV Malines à rester en D1B pour son implication dans une affaire de matches truqués. Waasland-Beveren, qui était également concerné, a été blanchi.

«La Commission des Litiges d’Appel pour le Football Professionnel condamne le KV Mechelen et quatre de ses administrateurs pour falsification de la compétition, estime Waasland-Beveren non coupable, mais condamne deux de ses administrateurs pour ne pas avoir satisfait au devoir d’information et déclare trois agents de joueurs coupables pour des faits de falsification de la compétition», annonce l’Union Belge dans un communiqué.

Malines, malgré son titre de champion en D1A, évoluera donc en D1B la saison prochaine et aura une pénalité de douze points à l’entame du championnat. Les Sang et Or ne pourront pas prendre part à la Coupe de Belgique.

Beerschot-Wilrijk, qui a perdu la finale contre Malines, jouera donc en D1A la saison prochaine.

Malines peut encore faire appel de cette décision devant la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS).