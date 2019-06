Aline Zeler dit adieu aux Red Flames avec une large victoire contre la Thaïlande en amical

Les Red Flames ont nettement battu la Thaïlande (6-1), équipe qualifiée pour la Coupe du monde de football féminin, en match amical, samedi à Louvain, dans le stade d’OHL.

Ella Van Kerkhoven a été la première à faire trembler les filets, après seulement deux minutes de jeu. Tessa Wullaert faisait 2-0 à la 18e. C’est sur ce score que les deux équipes regagnaient les vestiaires à la mi-temps.

29' Symbolic substitution for @AlineZeler ! 1??1??1?? caps, 2??9?? goals. Thank you for everything! 👏👏 #BELTHA pic.twitter.com/85AbtSU6OI