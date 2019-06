Vendre son corps en 3D à Amazon en échange d’un bon d’achat de 25 dollars

Se faire scanner le corps en échange d’un chèque cadeau de 25 dollars, c’est la nouvelle idée d’Amazon, le géant de l’e-commerce. Le but? Enregistrer toutes les formes et les particularités du corps humain.

L’idée peut paraître surprenante mais non, vous ne rêvez pas. Amazon, la boutique en ligne mondialement connue, recherche des candidats un peu particuliers. Selon le Huffpost, elle propose des chèques cadeaux de 25 dollars en échange d’un scan 3D de leur corps. L’opération est réalisée en collaboration avec une entreprise de scan 3D.

Pendant la séance, les candidats doivent répondre à un questionnaire, avant de donner leur poids et leurs mensurations. Enfin, place à la séance photo 3D en maillot de bain et habits moulants. L’objectif? Capter toutes les formes et les diversités du corps humain.

Attention, les candidats doivent respecter des conditions bien particulières: pouvoir se rendre dans les laboratoires de New York mais aussi signer un rapport de confidentialité, qui interdit les candidats de révéler quoique ce soit sur la séance. Amazon précise bien que cette recherche a un but scientifique, et non marketing.