VIDÉO | Un pianiste aveugle et autiste a ému tout le public de «America’s got Talent»

Un jeune pianiste aveugle et autiste a créé la sensation sur la scène de l’émission américaine «America’s got Talent». Plusieurs personnes n’ont pas pu s’empêcher de verser une larme après la prestation du jeune homme.

La vidéo a fait le tour de la toile ces derniers jours. Kodi, un jeune pianiste, a fait sensation devant le public de «America’s got Talent». Le candidat de 24 ans est en réalité aveugle et autiste. À côté de ses deux particularités, Kodi est un pianiste et un chanteur hors pair.

Accompagné de sa maman pour aller devant le jury de «America’s got Talent», Kodi s’est ensuite présenté. Sa maman a ensuite expliqué la raison de sa présence. Selon elle, son fils est né pour être sur scène. Et on ne peut pas lui donner tord. Kodi a ensuite interprété le morceau «A Song For You» de Leon Russell devant tout le monde. Et une chose est sûre: il a littéralement ému tout le public. Plusieurs personnes, dont un membre du jury, n’ont pas pu se retenir de verser une larme.

Une prestation qui lui a d’ailleurs valu le premier «Golden Buzzer» de la saison, enclenché par l’actrice Gabrielle Union.

La vidéo de sa prestation a déjà été vue plus de 30 millions de fois. Il faut aussi préciser que Kodi n’est pas un inconnu de la toile. Il a une page YouTube, qui est suivie par 30 000 abonnés.