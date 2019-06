Thierry Neuville en embuscade derrière les trois Toyota au rallye du Portugal

Les Toyota ont confirmé leur domination samedi matin au Rallye du Portugal, la septième manche du championnat du monde WRC.

Le Britannique Kris Meeke a en effet remporté la première spéciale du jour (Vieira do Minho) et le Finlandais Jari-Matti Latavala, les deux suivantes (Cabeceiras de Basto et Amarante). L’Estonien Ott Tänak qui n’a donc signé aucun scratch, est néanmoins toujours en tête du classement général provisoire, mais désormais directement sous la menace de son coéquipier Latvala, deuxième à 5,1 secondes. Meeke est troisième à 18,4 secondes.

⏱ SS10 - 25:14.6

🏁 Quickest through so far, 2.1s up on #Ogier

🚨Climbing back ahead of #Ogier



💬 "We had a good stage but maybe the spare wheel was not the best solution this morning. We pushed hard." #HMSGOfficial #WRC #RallydePortugal pic.twitter.com/DeEY6Xfohh