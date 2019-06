Roland Garros: Halep déroule contre Tsurenko et file en huitièmes

La tenante du titre Simona Halep, 3e joueuse mondiale et tête de série numéro trois, s’est qualifiée sans encombre pour les huitièmes de finale de Roland-Garros, en 55 minutes, samedi midi sur le Court Philippe-Chatrier.

Elle a en effet battu l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 27) en deux sets et quinze jeux, 6-2, 6-1.

