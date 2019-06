VIDÉOS | Déflagration dans une usine d’explosifs en Russie: au moins 19 blessés

Au moins 19 personnes ont été blessées samedi après une déflagration dans une importante usine d’explosifs du centre de la Russie, a rapporté l’agence de presse russe Interfax, citant les autorités sanitaires locales.

L’explosion a eu lieu dans l’usine Kristall à Dzerzhinsk, une ville située à environ 400 kilomètres à l’est de Moscou, a précisé Interfax.

Footage showing the aftermath of the explosion at the explosive factory in Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod Oblasthttps://t.co/eQ8QsntmsL pic.twitter.com/eVbbOlX7Bp