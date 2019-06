Koh Lanta: que font les candidats une fois éliminés après la réunification?

Que font les candidats sur l’île du jury final pour occuper leur temps, en attendant la fin de l’émission? C’est la question qu’on a posée à Nicolas, dernier éliminé de Koh Lanta 2019.

La règle est simple mais stricte dans Koh Lanta. Si les candidats éliminés avant la réunification des clans retournent directement chez eux, c’est tout à fait différent pour ceux qui sont éliminés une fois la réunification réalisée. En effet, au lieu d’aller rejoindre leurs proches, ils sont invités à aller rejoindre une île. Tous les candidats éliminés après la réunification vont constituer le jury final, qui va décider du gagnant de l’émission.

Sur cette île, le confort est beaucoup moins précaire que sur l’île des naufragés. Mais comment les candidats occupent-ils leur temps en attendant la fin de l’émission. La question a été posée à Nicolas, le dernier éliminé de Koh Lanta version 2019.

Après votre élimination, vous intégrez le jury final et rejoignez la villa où se trouvent les anciens candidats éliminés. Comment y passez-vous votre temps?

Le contexte change complètement: on a un lit, on a de quoi manger… La première chose que j’ai faite, c’est essayer de me reposer, car après 33 jours d’aventure, on est fort fatigué. Sur place, il y a de la lecture, des jeux de société… Et puis on discute aussi beaucoup entre nous de notre aventure, notre ressenti… Il y a des règlements de compte, mais toujours dans le respect. On a enfin les réponses à nos questions: pourquoi un tel a voté contre moi? Pourquoi un autre s’est-il acharné?