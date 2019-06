L’Espérance Tunis remporte la Ligue des Champions d’Afrique après 1h30 d’interruption

L’Espérance Tunis, tenante du titre, a remporté la Ligue des champions d’Afrique de football contre les Marocains du Wydad Casablanca, vendredi soir à Radès, près de Tunis, en l’emportant 1-0 en finale retour, dans la confusion, au bout d’une heure trente d’interruption du match.

Les joueurs de l’Espérance, tenants du titre, ont jubilé lorsque l’arbitre gambien Bakary Gassama est revenu au centre du terrain pour signifier la fin définitive du match.

Les Tunisiens menaient 1-0, après avoir obtenu le nul 1-1 à l’aller à Casablanca.

La Confédération africaine (CAF) a ensuite confirmé sur Twitter ce score de 1-0, et le trophée a finalement été remis aux joueurs de l’Espérance, décrochant la quatrième C1 du club (après 1994, 2011 et 2018).

La liesse s’est vite emparée de Tunis. Dès le coup de sifflet final, des téléspectateurs sont sortis dans la rue en hurlant leur joie, et des supporters célébraient le titre en chantant encore des heures après la fin du match. Voitures et motos sillonnaient la ville en klaxonnant et en brandissant le drapeau sang et or de l’EST, et des fans ont afflué vers Bab Souika, le quartier historique du club.

Hors-jeu, échauffourées et VAR en panne

Vendredi soir, Mohamed Youcef Belaïli a d’abord ouvert la marque pour les Tunisiens (42e). L’égalisation à la 60e du Wydad, par Walid El Karti, a ensuite été invalidée par l’arbitre pour hors-jeu.

AFP Quelques échauffourées ont alors éclaté et des bouteilles d’eau ont été lancées, entraînant l’intervention des forces de l’ordre.

Les joueurs du Wydad ont, eux, refusé de reprendre le match tant que l’arbitre ne consultait pas l’assistance vidéo (VAR). Or, elle ne fonctionnait pas.

Des officiels de la CAF, des membres des staff et des deux équipes ont longuement discuté sur le terrain, alors que les 60.000 spectateurs poursuivaient leurs chants. Cette suspension a duré environ une heure et demie.

Le match aller de la finale avait déjà été marqué par la confusion. L’arbitre égyptien Gehad Grisha avait été suspendu six mois par la CAF pour «performance faible».

Les ratés de ces deux matches de la compétition phare de clubs en Afrique interviennent alors que se profile la Coupe d’Afrique des nations, disputée en Égypte du 21 juin au 19 juillet.

La CAF a annoncé dans un communiqué que son président malgache Ahmad Ahmad avait décidé, «suite aux événements» et «l’arrêt du match», de convoquer «un comité exécutif d’urgence le 4 juin, pour débattre des issues réglementaires à réserver à cette rencontre».