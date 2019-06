VIDÉOS | Un tireur fait 12 morts dans une station balnéaire américaine

Un employé des services municipaux d’une station balnéaire de la côte est américaine a ouvert le feu vendredi dans un bâtiment de la ville, faisant 12 morts avant d’être lui-même abattu par la police.

Cette énième tragédie, dans un pays marqué par la violence des armes à feu, s’est produite à Virginia Beach, une ville de 450.000 habitants située à environ 300 kilomètres au sud de la capitale fédérale, Washington.

«Nous avons maintenant 12» victimes décédées, a déclaré lors d’une deuxième conférence de presse le chef de la police de Virginia Beach, James Cervera.

Le bilan, auparavant de 11 morts, a été revu à la hausse après le décès d’une victime qui «a succombé à ses blessures sur le chemin de l’hôpital». Quatre autres personnes blessées sont soignées dans les hôpitaux de la région et d’autres auraient pu s’y rendre par leurs propres moyens, a précisé le responsable policier. Le tireur était un employé municipal, et l’enquête est en cours. Ses motivations restaient, pour l’heure, inconnues.

Il était peu après 16H00 vendredi (20H00 GMT) quand le suspect, «un employé de longue date», est entré dans le bâtiment et a commencé «immédiatement à tirer à l’aveugle sur toutes les victimes», a raconté M. Cervera. Repérant l’étage du bâtiment où se trouvait le tireur par le bruit du sifflement des balles, les policiers sont intervenus. «C’était un long échange de coups de feu entre ces quatre policiers et le suspect.» Touché, le tireur a succombé à ses blessures. M. Cervera a précisé qu’un policier avait été «sauvé» par son gilet pare-balles. Sur place, les policiers ont retrouvé un pistolet avec de nombreux chargeurs vidés. Les lieux de la fusillade s’apparentent à une «zone de guerre», a estimé James Cervera.

"We're still in a very early, shock stage ... These tragedies should not happen, but they do. I think Virginia Beach is going to prove that we're a resilient and caring community." - Virginia Beach Mayor Bobby Dyer

Le président Trump a été informé de la tragédie, a fait savoir la Maison Blanche.

La question des violences armées prend une dimension particulière en Virginie, car c’est dans cet État que siège la National Rifle Association (NRA), le premier lobby des armes aux États-Unis. Cet État traditionnellement conservateur, mais qui se colore démocrate à mesure qu’il s’urbanise et se diversifie, a été le théâtre en 2007 d’une fusillade particulièrement meurtrière: un étudiant instable mentalement avait abattu 32 personnes sur le campus de l’université Virginia Tech.

"We never thought this would happen to us. We never thought this could happen here": A witness describes the scene in Virginia Beach, Virginia, where a shooting has left at least 12 people dead, according to police