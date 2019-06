Météo - Les barbecues risquent de chauffer en ce week-end estival

(Belga) Le week-end sera estival, ensoleillé et chaud avec des maxima jusqu'à 26 ou 27 degrés samedi et 30 degrés dimanche. Lundi, l'Institut royal météorologique prévoit un risque d'averses orageuses sur la moitié est et des températures ne dépassant pas les 24 degrés. Ailleurs, il y aura des éclaircies et il fera généralement sec mais plus frais avec 20 degrés. Jusqu'en fin de semaine, le temps sera variable avec un risque de périodes de pluies ou d'averses parfois orageuses et des maxima proches de 19 ou 20 degrés.

Le temps sera idéal pour les barbecues ce samedi, étant assez ensoleillé avec toutefois quelques voiles d'altitude ou un petit cumulus. Les températures maximales seront comprises entre 22 degrés en Hautes-Fagnes ainsi qu'à la côte et jusque 26 degrés, voire 27 degrés localement. Le vent deviendra généralement faible de secteur sud-ouest, s'orientant au sud. Une brise de mer s'établira au littoral l'après-midi. Ce soir et cette nuit, le ciel demeurera peu nuageux à serein. La nuit sera très douce avec des minima oscillant entre 13 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 17 degrés dans l'ouest du pays. Dimanche, le temps sera ensoleillé avec des voiles d'altitude. En fin de journée, il y aura un faible risque d'une averse éventuellement orageuse sur l'ouest du pays. Il fera chaud avec des maxima compris entre 24 degrés en Hautes Fagnes et localement 30 degrés en Campine. Le vent sera modéré de sud. Sur l'ouest, il s'orientera au secteur ouest, rafraîchissant ainsi le littoral.