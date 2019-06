Ligue des champions - Quatre Belges et deux clubs anglais en finale à Madrid

(Belga) Deux Belges seront champions d'Europe samedi soir, au terme de la finale 100% anglaise de la Ligue des champions qui opposera Liverpool à Tottenham au stade Metropolitano de Madrid, l'antre de l'Atlético Madrid. Ce sera soit Jan Vertonghen et Toby Alderweireld (Tottenham) soit Divock Origi et Simon Mignolet (Liverpool).

Jusqu'à présent, Eric Gerets (en 1988 avec le PSV), Daniel Van Buyten (en 2013 avec le Bayern) et Thomas Vermaelen (en 2015 avec Barcelone) sont les seuls joueurs belges à avoir porté le maillot d'un club champion d'Europe, même si Gerets est le seul à avoir joué une finale de C1. Mercredi, Eden Hazard avait remporté l'Europa League avec Chelsea, dans ce qui devrait être son dernier match avec les Blues avant son transfert annoncé au Real Madrid. Pour la première fois depuis 2014, la Ligue des champions va quitter l'Espagne. Et après trois années de domination du Real de Zinédine Zidane, la finale de Madrid fait figure de passation de pouvoir entre la Liga et l'opulente Premier League, en dépit de l'interminable feuilleton politique du Brexit. Ce sera la seconde finale de C1 100% anglaise, onze ans après un choc Chelsea-Manchester United en finale en 2008. Au stade Metropolitano, les Reds du technicien allemand Jürgen Klopp s'avancent en favoris, forts de l'expérience d'une finale perdue l'an dernier à Kiev face au Real Madrid (3-1). Liverpool s'est qualifié pour sa seconde finale d'affilée en signant une incroyable remontada face au FC Barcelone. Battus 3-0 à l'aller, les Reds ont battu le Barça 4-0 à Anfield Road, avec deux buts de Divock Origi. Tottenham a aussi signé un exploit en demi-finales. Battu 0-1 par l'Ajax sur leur terrain à l'aller et menés 2-0 à la mi-temps au retour à Amsterdam, les Spurs de Mauricio Pochettino s'étaient finalement imposés 2-3 à Amsterdam grâce à un triplé de Lucas Moura. Liverpool rêve de décrocher sa sixième C1, la première depuis 2005. Tottenham se retrouve pour la première fois en finale de la C1. Pour les Londoniens, il s'agit d'une première finale européenne depuis 1984. Ils avaient alors battu Anderlecht en finale de la Coupe de l'UEFA, aujourd'hui devenue Europa League. La finale, arbitrée par le Slovène Damir Skomina, débutera à 21h00.