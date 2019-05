Euromillions Basket League - Le Brussels craque en fin de match à Anvers

(Belga) Anvers a remporté 80-68 la première rencontre des demi-finales des play-offs de l'Euromillions Basket League contre le Brussels vendredi soir. Les visiteurs ont tenu le coup pendant une demi-heure (41-43 au repos) avant de craquer dans le final.

Anvers, qui a terminé premier de la saison régulière, a disputé une fantastique campagne de Ligue des Champions et a remporté cinq de ses six matches contre le Brussels cette saison. Après un départ équilibré, les Bruxellois, notamment grâce à leur guard Damien Loubry (13 points), ont entraîné les joueurs de Roel Moors dans une course poursuite. Mais Anvers a chaque fois limité les dégâts (22-24) à la fin du premier quart temps et 41-43 à la mi-temps. L'équilibre a perduré pendant le troisième quart temps mais les Anversois ont entamé le dernier avec un léger avantage (60-58). Malgré les 18 points de Caleb Walker (18 points), les Anversois ont alors fait la différence marquant 10 points en un rien de temps. Paris Lee (17 points, 6 assists), Victor Sanders (16 points) et Jae'SeanTate (12 points) ont été les Giants les plus efficaces. Le deuxième match est prévu dimanche. S'ils s'imposent dans la capitale, les Giants disputeront la finale. Dans l'autre demi-finale, Ostende s'est imposé 84-73 face à Limburg United. La deuxième manche a lieu samedi. (Belga)