Le Graspop Metal Meeting est déjà sold-out

Plus aucun ticket n’est disponible pur le festival hardrock et metal Graspop Metal Meeting (GMM), programmé du vendredi 21 au dimanche 23 juin prochains à Dessel, ont fait savoir vendredi les organisateurs. C’est la deuxième année consécutive que ce festival est sold-out avant son coup d’envoi.

Cet événement étalé sur trois jours verra défiler un total de 150.000 spectateurs en provenance de plus de 100 pays sur la plaine de Stenehei à l’occasion de la 24e édition du Graspop. Les festivaliers verront à l’œuvre des groupes tels KISS, Slipknot, Slayer, Sabaton, Within Temptation et Lamb Of God.

Plus aucun ticket ne sera donc vendu durant le festival mais il est néanmoins toujours possible de s’inscrire sur liste d’attente. Un service en ligne d’échange existe également.

Les festivaliers qui cherchent à se loger dans les environs peuvent encore se procurer des billets logement pour le Devil’s Lake et le Camping Skullotel ou louer des tentes au Camping Boneyard.