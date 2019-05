Pour Trump, «Mexico doit reprendre le contrôle de son pays aux mains des cartels»

Donald Trump a repris vendredi ses attaques contre le Mexique en exigeant qu’il sévisse également contre le trafic de drogue, au lendemain de son annonce surprise d’une augmentation des droits de douane sur les produits importés du pays voisin afin de contraindre Mexico à agir contre les clandestins.

«Mexico doit reprendre le contrôle de son pays aux mains des barons de la drogue et des cartels. Les droits de douane vont arrêter les drogues aussi bien que les clandestins!», a-t-il écrit sur Twitter.

Le dirigeant américain a assuré que 90% des stupéfiants inondant les États-Unis transitaient pas le Mexique et franchissaient la frontière mexicaine.

Selon Trump, 80 000 personnes sont mortes l’an dernier et la vie d’un million d’autres a été «détruite» en raison de cette situation.

