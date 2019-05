Delfine Persoon, une policière bruxelloise dans le temple de la boxe pour décrocher le Graal

À 34 ans, la boxeuse belge Delfine Persoon, championne du monde WBC, s’apprête à disputer le combat de sa vie contre l’Irlandaise Katie Taylor, ancienne championne olympique et détentrice des trois autres ceintures mondiales.

Même s’il a été poussé dans les cordes et souvent éclipsé par les millions de dollars des grands hôtels de Las Vegas, le Madison Square Garden de New York n’en reste pas moins la Mecque de la boxe. Et après Joe Luis, Muhammad Ali et Joe Frazier, c’est désormais au tour de Delfine Persoon, policière de profession à Bruxelles, de fouler, ce samedi, le plus mythique des rings du monde.

Car, à 34 ans, la Sportive belge de l’année 2015, va disputer sans conteste le «match de sa vie» (le 45e duel de sa carrière) contre Katie Taylor, championne olympique en 2012 et détentrice de trois (WBA, IBF et WBO) des quatre titres mondiaux des légers (-61,235 kg).

Déjà lancé depuis plusieurs semaines - le staff de l’Irlandaise a tout fait pour déstabiliser la Belge, que ce soit au moment de la signature ou de son installation à New York - le combat entre les deux fers de lance de la catégorie promet d’être très disputé.

«Je sais qu’elle est plus vive, mais on n’est pas aux Jeux olympiques, estime l’ancienne judoka qui n’a été battue qu’une seule fois sur le ring. Il y a dix rounds et si je parviens à tenir bon jusqu’à la fin du troisième, elle va forcément perdre de sa vivacité. Le vrai match pourra alors débuter, et il promet d’être très dur pour toutes les deux. Jusqu’au bout.»

Calme comme à son habitude, Delfine Persoon (qui touchera au minimum un peu moins de 180.000 euros pour sa prestation) se montre même confiant à l’approche du combat de ce samedi soir: «Je suis plus grande qu’elle. Cela ne veut pas dire que je vais la dominer, mais c’est quand même un avantage.»

Prête à tout pour atteindre son rêve, la policière bruxelloise n’est plus qu’à une victoire d’atteindre le firmament de la boxe mondiale.