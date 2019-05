Quatre livres électroniques dans l’univers d’Harry Potter arrivent dès le mois de juin

La saga Harry Potter n’est pas encore près de s’éteindre. Le site Pottermore annonce la sortie de quatre ebooks (livres électroniques), dont les premiers pour la fin juin.

Soucieuse d’exploiter l’univers si riche de la saga Harry Potter, la société d’édition « Pottermore Publishing » vient d’annoncer la sortie prochaine de quatre livres électroniques.

Il ne s’agit pas de fictions, mais de petits livres basés sur les cours de magie de Poudlard, inspirés par l’exposition «Harry Potter: A History of Magic» qui s’est tenu à la British Library. Le tout évoquera le folklore et l’histoire de la magie dans l’univers du sorcier à lunette.

Les livres «Harry Potter: A Journey Through» se déclineront en quatre tomes: «Charmes et défense contre les forces du mal»; «Potions et herbologie»; «Divination et astronomie»; «Soin et créatures magiques».

Les deux premiers sont attendus fin juin, les deux autres suivront rapidement après. Une traduction en français est prévue et les livres se retrouveront sur les principales plateformes de vente de livres en ligne.

