VIDÉO | À la rencontre du Pays de Herve et des Ardennes: Olne

C’est à Olne, un des plus beaux villages de Wallonie situé en province de Liège qu’Adrien a planté son micro cette semaine.

Implanté au cœur du pays de Herve, pas loin du massif ardennais, Olne est un petit village millénaire qui abrite aujourd’hui près de 4000 habitants.

Autrefois animé par l’industrie liée aux carrières de pierres à chaux, à la faïencerie, à la draperie et à la clouterie, on retrouve à Olne le souvenir de ces activités à travers les monuments, les maisons et autres vestiges du passé.

C’est à la Ferme Havelange, Sur Les Fosses n°2, que nous rencontrons Kelly et Hugues. Producteurs de lait à la base, ils se sont lancés dans la fabrication de lait de foin afin de produire un fromage d’exception pour la Meule du Plateau. Ce projet innovateur en Belgique a été imaginé par Jean-Marc Cabay. Le but, produire un fromage sous forme de grosse meule de 15 kg caractérisé par une texture lisse et fondante dont le goût varie au fil des saisons.

-

Pour obtenir leur lait de foin, base essentielle à la confection de cette meule, Hugues et sa femme ont investi dans un séchoir à foin. Ils peuvent dès lors nourrir leurs vaches en hiver uniquement avec du foin de qualité tandis qu’à la bonne saison, elles passent leurs journées en pâture où elles se délectent d’herbe fraîche.

Aujourd’hui, la Ferme Havelange fournit assez de lait pour permettre à la fromagerie de Herve de produire 50 à 70 meules par semaine, un chiffre impressionnant quand on sait qu’il faut 150 litres de lait pour fabriquer une meule de 15 kg! Une découverte signée l’APAQ-W.

À Olne, se trouve également le consulat de Syldavie. Ce nom vous évoque peut-être quelque chose… En poussant la porte du consulat, on découvre le musée imaginaire d’Albert Dardenne, reprenant tous les souvenirs de Tintin récoltés depuis sa tendre enfance. Attention, ce n’est pas une blague, Albert fait partie des 14 consuls de Syldavie nommés à travers le monde et est d’ailleurs le seul représentant pour la Belgique.

Une très belle histoire que ce passionné nous racontera ce samedi dans l’émission Grandeur Nature.

-

Sculpteur, artiste, créateur, Luc Medard est avant tout un inventeur qui veut donner une seconde vie aux vieux objets. Sculptures composées avec d’anciennes cireuses, robots à base de moteurs de moto, Luc créé des assemblages originaux avec toutes sortes de pièces de récupération, comme cette incroyable moto fabriquée à base de matériel de bateau.

Des œuvres à découvrir chaque année lors du Parcours d’artistes à Olne.

Enfin, notre journée se termine à L’aube des saisons. Cette vieille ferme transformée en maison d’hôte, dispose de cinq chambres déclinées à travers les quatre saisons et le thème de l’amour. Joel et Rachel Hansez se sont lancés dans ce beau projet il y a un an et demi et vous accueilleront chaleureusement dans leur magnifique demeure.

-

Bien d’autres surprises vous attendent encore ce samedi 1 juin comme notre rencontre avec Marie Madeleine, présidente de la commission locale de développement rural, la découverte de grottes ou encore l’incontournable Bal hawaïen d’Olne!

Rendez-vous samedi de 16h à 18h sur Vivacité pour explorer l’un des plus beaux villages de Wallonie!