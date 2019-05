À pied, à vélo ou dans les airs: six activités pour votre week-end à Mons et environs

Courir pour sauver des vies, sauter sur des châteaux gonflables ou pédaler pour manger des tartines avec des inconnus sur un site unique: quelques idées pour bouger du week-end.

1. L’ancre dans la peau à La Louvière

Quoi de plus commun aujourd’hui que le tatouage? Suivant l’engouement qui fait que les marginaux sont désormais les non-tatoués, les conventions et salons du tattoos se sont multipliés. Et La Louvière a la sienne. Elle aura lieu ces 1er et 2 juin au hall omnisports de Bouvy.

Tout au long du week-end, plus d’une cinquantaine d’artistes tatoueurs présenteront leur travail. Il y aura également des stands merchandising, une expo photo, les Wolf Bicycle Riderz, une garderie pour les plus petits et plein de surprises… Six concerts et DJ sets sont également au programme.

Où? Salle Omnisports de Bouvy, rue de Bouvy 127 – La Louvière. Quand? Samedi: 10 h 00 à 21 h 30. Dimanche: 10 h 00 à 20 h 00.

2. Relais contre le cancer

Rendez-vous sur le site Adeps de la Sapinette pour la cinquième édition du Relais pour la Vie à Mons. Il s’agit d’une course relais de 24 h autour de laquelle sont organisées une multitude d’activités (démonstrations sportives, concerts…). durant deux jours et une soirée. Objectif: récolter des fonds pour la recherche contre le cancer.

En moyenne, l’opération dégage 250 000 euros. L’objectif 2019 est fixé à 260 000 euros. Les fonds servent notamment à financer des projets locaux, comme l’espace bien-être de la maison l’Intermède (CHU Ambroise Paré), l’espace temps du CHU Tivoli, un lieu et un moment de bienveillance dans l’annonce du diagnostic du cancer du sein, ou encore le Funambule d’Epicura, un espace de jeu et de rencontre afin d’accueillir les enfants et leurs proches atteints d’un cancer.

Toutes les infos: www.relaispourlavie.be

3. Dans les airs à Mons

C’est quoi les «air games»? une course inspirée par des shows TV à succès où sur un parcours de 5 kilomètres et 10 obstacles gonflables géants sont à franchir. Ces courses ont un succès fou: une deuxième date a été rajoutée pour l’édition montoise qui aura lieu ce week-end à l’hippodrome de Wallonie à Ghlin.

La course de dimanche étant complète, les curieux de dernière minute peuvent encore s’inscrire pour la journée du samedi uniquement. Rendez-vous dès 8 h 30 sur le site. Venir en transports en commun est fortement recommandé par les organisateurs (un arrêt de bus est juste à côté).

Infos: www.air-games.com

4. Crosses au Marché aux herbes

Depuis quelques années, Mons a son club de hockey, l’Ascalon. En plein développement, celui-ci va se donner un petit coup de projecteur demain, sur la place du Marché aux Herbes.

Celle-ci se transforme en un terrain de hockey ou des initiations se dérouleront pour petits et grands. Au programme également: des démonstrations de joueurs expérimentés et des animations. Bref, Mons fait la fête au hockey samedi 1er juin.

5. Ronquières à mi-chemin

Le Meet Me Halfway, c’est une balade à vélo dont le principe est d’avoir des groupes de cyclistes se rencontrant à mi-chemin de leurs parcours pour partager un petit repas.

Il existe déjà plusieurs éditions en France et le concept débarque en Belgique. Le premier lieu de rendez-vous est fixé ce samedi au plan incliné de Ronquières.

Car Ronquières, c’est central. A 35 km de Bruxelles, 37 depuis Mons, 18 depuis La Louvière, 37 depuis Charleroi, 28 depuis Enghien, 34 depuis Louvain-la-Neuve, 40 depuis Wavre, 45 depuis Ath.

Rendez-vous à la route Baccara 1w, 7090 Ronquières à 12h. Rendez-vous sur la page Facebook de l’événement pour connaître les heures des différents départs groupés.

6. Shopping à Jurbise

Quand on pense Jurbise, on ne pense pas spécialement destination shopping. Pourtant, le petit commerce local se porte plutôt bien dans l’entité. Et ce week-end est une bonne occasion de le découvrir puisque se tiendra la braderie des commerçants. Une occasion pour faire le plein de bonnes affaires avec des cadeaux, des réductions, des dégustations, des animations, des tombolas…

37 commerçants y participent, dans toute l’entité. Rendez-vous dès ce vendredi, samedi et également dimanche.

Infos et liste des commerçants participants: www.jurbise.be