Pourquoi les Bleues ont quitté Clairefontaine à l’arrivée des hommes

Depuis deux jours, les Français s’écharpent sur les réseaux sociaux après l’arrivée des Bleus à Clairefontaine et… le déménagement forcé de l’équipe féminine de football, en pleine préparation du Mondial. Et ce, sans raison apparente.

C’est un fait: les membres de l’équipe de France féminine ont quitté le château de Clairefontaine, le célèbre camp de base des Bleu(e)s, et laissé place à leurs acolytes masculins. Et ce, à dix jours du début de «leur» Coupe du monde. Une situation qui a suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, certains internautes traitant notamment de misogynie la Fédération française de football (FFF).

Invitées depuis lundi à rejoindre le domaine de la Voisine, un complexe situé à proximité immédiate (moins de 500 mètres) de Clairefontaine, les Bleues se sont ainsi retrouvées au centre d’une polémique dont elles se seraient bien passées. Une polémique d’autant plus dommageable qu’elle n’a pas lieu d’être. Et pour cause, le déménagement des joueuses françaises n’a aucun rapport avec l’arrivée des hommes de Didier Deschamps.

Car, si l’équipe de Corinne Diacre a dû quitter Clairefontaine, c’est surtout parce que la FIFA, dans un souci d’équité, a refusé que le pays hôte de la Coupe du monde ne puisse y établir son camp de base pendant la compétition.

Les Bleues relativisent

À l’image de Didier Deschamps, la sélectionneuse française a tenté d’éteindre définitivement la polémique ce jeudi après-midi, lors d’une conférence de presse: «On n’a pas dû déménager parce que nous sommes au domaine de la Voisine depuis lundi. Avec Didier on avait échangé avant sur cette question. Le château est prioritairement pour les Bleus, cela a toujours été comme ça. Et cela l’est encore plus depuis juillet dernier. Tout a été fait pour nous trouver un très bon hébergement. Il n’y a aucun sujet. Ce qui était important pour moi c’était de s’entraîner sur les terrains de qualité. On s’entraîne à la maison comme d’habitude.»

Du côté des joueuses, même discours. «Le plus important, c’est de pouvoir s’entraîner sur des terrains de qualité», répètent en chœur les internationales françaises.

Outre sa volonté de profiter de la présence à Clairefontaine de trois équipes internationales - les espoirs s’entraînent également sur place - pour réunir les différents staffs, le dîner organisé hier soir par la Fédération française lui a d’ailleurs permis de rassurer les internautes sur la bonne entente qui existe entre les Bleus et les Bleues.

Réunies simultanément à Clairefontaine, les Équipes de France Masculine, Féminine et Espoirs ont dîné ensemble hier soir. Une première dans l'histoire de la @FFF ! 🇫🇷 pic.twitter.com/mUOJpPPmIY — Equipe de France ?? (@equipedefrance) 30 mai 2019

Une première à Clairefontaine ! Les équipes de France de Didier Deschamps, Corinne Diacre et Sylvain Ripoll ont dîné ensemble hier soir 😊 pic.twitter.com/HqYSAHLRV9 — Equipe de France ?? (@equipedefrance) 30 mai 2019

Bref, circulez, il n’y a plus rien à voir. Et à dire.