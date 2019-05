Kit Harington en cure: l’après – «Game of Thrones» est douloureux

Kit Harington, l’interprète de Jon Snow dans «Game of Thrones» est entré dans un centre thérapeutique pour prendre du repos et gérer son stress après la fin du tournage de la dernière saison. Photo News

Maintenant qu’il a pu se couper les cheveux et retrouver une vie normale, Kit Harington, l’interprète de Jon Snow dans «Game of Thrones» a du mal à gérer l’après-GoT. Déprimé et luttant contre des problèmes d’alcool, il a décidé de se faire aider.

C’est le «NY Post» qui a donné l’info: Kit Harington suit un traitement contre le stress, la fatigue et l’alcool dans une clinique luxueuse du Connecticut. Entré au centre Privé-Swiss plusieurs semaines avant l’épisode final de la série, le comédien affirme avoir besoin de calme et de repos.

Le «NY Post» affirme également que son épouse, Rose Leslie, avec laquelle il a partagé l’écran durant 3 saisons, le soutien dans cette décision.

De son côté, TMZ rapporte les propos du porte-parole de Kit Harington: «Kit a décidé de profiter de cette pause dans son emploi du temps pour passer un peu de temps dans un établissement dédié au bien-être pour travailler sur certains problèmes personnels. Il ne s’agit pas d’une cure de désintoxication.»

Le séjour dans ce centre thérapeutique s’élève à 120 000 dollars par mois… On ne sait pas jusqu’à quand il y séjournera.

Dans le documentaire «The Last Watch» qui retrace les coulisses de la dernière saison de «Game of Thrones», on avait pu voir Kit Harington fondre en larmes lors de la lecture du dernier épisode. Et, il avait profité de ces derniers moments pour adresser un mot à ses collègues après dix ans de tournage: «J’ai l’impression que mon cœur se brise. J’aime cette série, je crois, plus que tout. Ça n’a jamais été un travail pour moi, confie l’acteur, ça a été ma vie, et ça restera toujours la plus grande chose que j’aurais faite et dont j’ai fait partie. Et vous, vous avez été ma famille. Je vous aime pour ça, et je vous en remercie énormément».